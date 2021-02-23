لو عايز تشتغل في بنك.. الشروط المطلوبة لوظائف «بنك الإسكندرية»

أعلن بنك الإسكندرية عبر الصفحة الرسمية به على موقع التوظيف «لينكد إن» عن وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة لخريجي كليات علوم الحاسب أو من لديه خبرة معادلة، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك وفق الموقع الرسمي له، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر أو خبرة معادلة.

- أن يكون الحد الأدنى للخبرة 4 أو 5 سنوات خبرة في نظم تكنولوجيا المعلومات أمر لا بد منه.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة مع أنظمة الصناعة المصرفية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في التعامل مع أطر البرمجة (.NET ، JAVA).

- أن يكون على معرفة قوية في خادم SQL و ORACLE PL / SQL.

- أن يكون لديه خبرة في تخصيصات النظام المصرفي الأساسي FINACLE باعتباره أمر مرغوب فيه، ولكن ليس إلزاميًا.

- أن يكون لديه خبرة في إطار عمل البرمجة FINACLE باعتباره أمر مرغوب فيه، ولكنه ليس إلزاميًا.

- أن يكون على معرفة جيدة ETL وأدوات إعداد التقارير (أداة إعداد التقارير أوراكل ، SSRS ، IReport)

- أن يكون على معرفة جيدة في ORACLE ERP GL والذمم الدائنة والمدينين والمشتريات.

- أن يكون لديه معرفة قوية في حل المشكلات وتحليل السجلات.

- المعرفة الجيدة في ATM- تكامل نقاط البيع (رسالة ISO) أمر مرغوب فيه، ولكنه ليس إلزاميًا.

- أن يكون على معرفة جيدة في وحدات الدفع (ACH ، SWIFT)

- أن يكون لديه معرفة جيدة في windows server و AIX و Linux.

- أن يكون على معرفة جيدة في كتابة البرامج النصية.

- أن يكون قادرا على حسن التواصل الكتابي والشفوي.

- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

مسؤوليات الوظائف

- يعمل الموظف بشكل مستقل للحفاظ على دعم أنظمة AlexBank الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- القيام بالدعم اليومي المقدم لفريق عمليات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بأنشطة نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية العام.

- مراجعة وتحليل سجلات العمليات اليومية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان أن جودة العمليات تصل إلى معايير AlexBank.

- يكون الموظف مسؤولا عن الاستجابة لحالات الطوارئ حسب الحاجة لتصحيح إخفاقات عمليات الأنظمة الأساسية، بالتنسيق مع فرق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى.

- الإعداد المطلوب للمنتجات الجديدة (القروض ، CASA ، ... إلخ) على النظام المصرفي الأساسي.

- إجراء SIT (اختبار تكامل النظام) و UAT (اختبار قبول المستخدم) لأي تخصيصات وتغييرات ومشروع جديد متعلق بالأنظمة الأساسية.

- التأكد من نشر التخصيصات والتغييرات الجديدة في بيئات الإنتاج ضمن الإطار الزمني.

- يعمل بشكل وثيق مع الموظفين الفنيين المحترفين في فرق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقييم الأنظمة الحالية.

- ضمان إنشاء سجلات الأخطاء المعروفة وتسلسلها عند الاقتضاء.

- التعاون مع فريق التطوير للإبلاغ عن المشكلة المعروفة من أجل إيجاد إصلاح جذري.

- القيام بعملية التسليم لفريق مكتب الخدمة (دعم الخط الأول) لأي وظيفة جديدة أو منتج / نظام جديد.

- إتمام العمليات اليومية كلما أمكن ذلك لتقليل مخاطر التشغيل اليدوية.

- تدريب وتوجيه الموظفين الجدد في فريق دعم الأنظمة الأساسية.

- توفير التدريب أثناء العمل لموظفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجدد.