وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم للرماية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، تفاصيل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

صبحي: مصر تسعى دائما لتنظيم كافة البطولات العالمية

وقال الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته، إن مصر تسعى دائما لتنظيم كافة البطولات العالمية، على أرضها بصورة مشرفة، تعكس القوة التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها مصر من دقة واحترافية تجعلها دائما محل ثقة لإقامة أي محفل دولي على أرضها.

وتابع وزير الرياضة، خلال كلمته، أن الدولة المصرية تولي كافة الدعم لأي حدث على أرضها، في ظل إهتمام القيادة السياسية بالرياضة خلال الفترة الأخيرة، ودعم الدولة المستمر للأحداث الرياضية.

حازم حسني: القيادة السياسية تدعم الرياضة بقوة

فيما أكد حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، أن الدول في مختلف العالم تنظر إلى مصر نظرة مختلف في ظل استضافتها للبطولات رغم الظروف الحالية.

وأضاف حسني، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل البطولة، أن هناك بطولات عالم تم إلغائها في ظل عدم قدرة الدول على استضافتها، ومع ذلك مصر قادرة على ذلك.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن القيادة السياسية تدعم الرياضة بقوة، وهو ما ظهر من خلال قدرة مصر على استضافة البطولات فمنظومة البطولات والعمل، لا تكتمل إلا بدعم القيادة السياسية.

وأكد رئيس الاتحاد، أن البطولة لن تشهد حضور جماهيري في ظل إقامتها بنادي اجتماعي مع تطبيق جزئي لنظام الكبسولة، مشيرا إلى توفير رحلات سياحية للوفود المشاركة في بطولة كأس العالم.

وكشف أحمد الشيخ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة، أن هناك خطة طبية للوفود المشاركة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الطبية والصحية لضمان سلامة الجميع.

وأضاف المدير التنفيذي، أنه تم توجيه الدعوة لكل الجهات المعنية، لحضور المنافسات بالإضافة إلى صرف دعم 250 ألف جنيه من الوزارة للاتحاد.

ويواصل المنتخب المصري للرماية، استعداداته لانطلاق بطولة كأس العالم للرماية «خرطوش» (اسكيت وتراب) التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتي 4 مارس المقبل.

وتواجد لاعبو المنتخب الوطني المصري على ميدان نادي الصيد بالسادس من أكتوبر، لمواصلة تدريباتهم الخاصة بالبطولة، من أجل الإعداد والتدريب للبطولة العالمية.