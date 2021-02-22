مدير بطولة العالم للرماية: «كنا خايفين تتلغي.. و6 دول اعتذرت»

كشف الكابتن مجدي لطفي، مدير بطولة العالم للرماية، تفاصيل البطولة التي تستضيفها مصر، قائلا: إنه منذ اختيار مصر كإحدى الدول المنظمة لكأس العالم في 2021، وهي السنة التي ستقام بها الأولمبياد بطوكيو، جرى بناء القاعدة الأساسية للميادين في نادي 6 أكتوبر، لنكون أكبر من الحدث المقبل.

وأضاف «لطفي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أنه كان من المنتظر مشاركة 36 دولة للبطولة، بواقع 404 راميين وإدارييين، ولكن في آخر أسبوع أو 10 أيام أغلقت بعض الدول حدودها، فأصبح مجموع الدول المشاركة 30، بواقع 346 رامي وإداري.

ولفت مدير بطولة العالم، إلى أن نادي 6 أكتوبر صرف الكثير لتنظيم هذه البطولة، إضافة للاتحاد المصري للرماية، ووزارة الشباب: «كنا حاطين إيدينا على قلبنا من حوالي شهر، بسبب ظروف كورونا في العالم، وإن البطولة ممكن تتلغي لكن الحمد لله اللي لغوا 6 دول بس، والدول دي ملغتش عشان سبب في مصر».

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية «خرطوش»، عن وصول جميع المنتخبات القادمة من مختلف الدول العربية والأجنبية إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للمشاركة في البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل، على ميادين الرماية بنادي الصيد، فرع 6 أكتوبر.

وأنهت اللجنة المنظمة إجراءات استقبال المنتخبات كافة، فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، وتم اصطحابهم إلى أماكن إقامتهم، وتطبيق الإجراءات الواجبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تباعا.