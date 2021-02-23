عضو لجنة الفيروسات: كورونا قد يصيب الملتزمين بالوقاية.. «ملوش قاعدة»

أكد الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أنه لا يمكن التعامل مع فيروس كورونا المستجد بقاعدة ثابتة معينة.

وشرح عضو لجنة الفيروسات كلامه قائلا، «منذ أن عرف العام هذا الفيروس، وبعض الناس لم يلتزموا بأي إجراءات احترازية أو تباعد اجتماعي، وبحكم عملهم يتعاملون مع فئات كثيرة ومختلفة من البشر، ورغم هذا لم يصابوا، في الوقت الذي تمكن فيه الفيروس من آخرين كانوا ملتزمين بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية، ولا تخرج حتى من بيوتها، وبالأخص الآباء والأمهات المسنة، وحتى أولادهم كانوا حريصين على عدم مخالطتهم حتى لا تنقل إليهم عدوى قادمة منهم.

وقال «خطاب»، خلال لقائه الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة، «تجد ستات كبيرة ما بتخرجش خالص وتصاب ويتعجبوا الفيروس ده جالهم منين، والثاني اللي بيختلط كل يوم ده لا يصاب، فيروس معندوش قاعدة».

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه حين إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد، يدخل هذا الفيروس في معركة مع الجهاز المناعي للشخص، حيث يتسلح الفيروس بالحمل، المتمثل في كم الفيروسات التي استطاعت أن تصل لجسم هذا الإنسان.

وأشار إلى أن الجسم البشري يتسلح في تلك المعركة بالحالة الصحية للجسم، فضلا عن عامل الوقت، لافتا إلى أن المعرفة المبكرة بالإصابة تساهم بشكل كبير في الشفاء سريعا، والتعامل مع الفيروس قبل أن يتكاثر داخل الجسم.

ونبه أن ما يؤثر في معركة الجهاز المناعي مع الفيروس، هل هذا الشخص المصاب كان يتناول أدوية وقائية مضادة للفيروسات أم لا؟، موضحا أن استخدام تلك الأدوية يساعد في تقليل مضاعفات الإصابة، حتى لا تتطور درجة شدتها، ولا تصل إلى الدرجة المحرجة.