السياحة: زيارة المدونين لمصر أحد وسائل الترويج السياحي في ظل كورونا

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن استضافة المدونين والمؤثرين من عدد من الدول الأوروبية بمصر هو أحد وسائل الترويج السياحي التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في ظل عدم إطلاق الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج والمزمع انطلاقها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضافت لـ«الوطن» أن هؤلاء المدونيين لهم متابعين بالملايين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والصورة التي يلتقطونها أثناء زيارتهم لمصر تمثل دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري، حيث يشاهدها كل المتابعين لهم ما يجعلهم حريصون على زيارة مصر وقضاء إجازاتهم بها حال توافرت الظروف لذلك، لافتة إلى أن التفاعل وردود الأفعال على الصور والفيديوهات الخاصة بمصر من المتابعين إيجابية للغاية.

شلبي: إطلاق حملات ترويجية صغيرة لعدد من الدول المصدرة للسياح لمصر خلال إبريل

وأشارت شلبي إلى أن وسائل الترويج السياحي مختلفة ومتعددة ومنها استضافة المدونيين والمؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الفترة الحالية التي يمر بها العالم من توقف لحركة الطيران بين الدول بسبب جائحة كورونا وإصدار بعض الدول تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر خارجها للسياحة بسبب ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس بين سكانها، لافتة إلى أن شهر إبريل المقبل سيشهد إطلاق حملات ترويجية صغيرة بعدد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر مثل أوكرانيا تعتمد في أغلبها على الحملات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جهته قال أحمد شكري رئيس قطاع السياحة الدولية السابق بهيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن زيارة المدونين والنجوم والمشاهير والمؤثرين هي أحد وسائل الدعاية والترويج للسياحة المصرية التي تسهم في تغيير الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري خارجيا بشكل إيجابي، كما تمثل دعاية مجانية، حيث إن تواجد تلك الفئات بأحد الأماكن السياحية يمثل فرصة كبيرة لإلقاء الضوء عليه، كما يصل بالمنتج السياحي المصري لشرائح يصعب الوصول إليها بطرق الترويج التقليدية.