حكيم يطلق أغنيته الجديدة «اطلعلي بره» عبر قناته الرسمية غدا

يطرح حكيم غدا الأربعاء، أغنيته الجديدة «اطلعلي برة»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، استكمالا لنجاحاته الغنائية لعام 2021، ونشر مقطع من الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: «اسمعوا اطلعلى برة بكرة على القناة الرسمية على يوتيوب».

كان حكيم، روج للأغنية من خلال نشر صورة عبر إنستجرام منذ أسبوع، وعلق عليها قائلا: «الموزع الجميل اللى أنا بحبه بجد لأخلاقه ولفنه إسلام ساسو، اسم الأغنية اطلعلى برة، ألحان أحمد ناصر- كابونجا، وكلمات الشاعر الجميل ملاك عادل»، وهو ما رد عليه الموزع ساسو، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، قائلا: «أسطورة الشعبى النجم حكيم، استنوا أقوى الأغانى قريبًا جدا».

يذكر أن آخر أغنيات حكيم، هى أغنية «عدى الغزال» التى اقتربت من تجاوز مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.