نيكول سابا تطلق «حفلة فركشة» في أول تعاون يجمعها مع لايف ستايلز

تجتمع الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مع شركة «لايف ستايلز ستوديو» في عمل غنائي جديد، سيُطرح بعنوان «حفلة فركشة»، لتكون باكورة أعمال سابا مع الشركة، في عام 2021.

الأغنية الجديدة تحمل عنوان «حفلة فركشة»، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وسيكون أول أعمال الشركة في العام الجديد.

يذكر أن نيكول، ابتعدت كثيرا عن الغناء خلال الفترة الماضية، عقب وفاة مدير أعمالها المصري، بالإضافة للمشاكل والأزمات التي تمر بها دولة لبنان، التي أعربت عنها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: «جرصتو بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا ورجعتونا سنين لوراه.. كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة وأنتم على قلبكن مراوح الله يعذب قلوبكن».