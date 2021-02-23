روحانيات «حمادة هلال» تظهر بـ«المداح» في رمضان

يواصل اليوم الفنان حماده هلال تصوير مشاهده في مسلسل «المداح» الذي انطلق تصويره منذ يومين.

وعلم «الوطن» بأن العمل هو دراما اجتماعية، يتم التطرق فيها إلى منطقة الروحانيات والمدح والذكر والتقرب إلى الله، وستكون هذه المنطقة الخاصة بحمادة هلال، ولن يكتفِ العمل بذلك فقط، بل سيكون مليئا بالقضايا الاجتماعية المثيرة، كما سيظهر «هلال» خلال الأحداث «بلوك» مختلف عن العادة، «بدقن ومن طبقة بسيطة».

مسلسل «المداح» يشارك في بطولتة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وهادي خفاجة، ودنيا عبد العزيز، وجمال عبد الناصر، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة «سكيرمو ميديا» لأصحابها نجلاء رشدي وأحمد المرسي وأحمد السمان.

يذكر أن الفنان حماده هلال، يعود للدراما مرة أخرى، بعد غياب العام الماضي عن موسم رمضان، حيث إن آخر الأعمال التي شارك بها كانت مسلسل «ابن أصول» الذي شارك في بطولتة مع آيتن عامر، وسوزان نجم الدين، ومحمد نجاتي، وإيناس كامل، ورانيا منصور، وأحمد حلاوة، وكريم أبو زيد، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، وعماد رشاد، وهو من تأليف محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.

كما طرح الفنان حمادة هلال، مؤخرا برومو أغنية الجديدة «بحب الجدعنة» التي يتعاون فيها مع «ديزل»، ويخرجها محمد القاضي، وظهر فيها حمادة كلاعب ملاكمة،ما أعاد للجمهور دوره فى فيلم «حلم العمر» الذي حقق نجاحا كبيرا من خلاله.

أما عن آخر الأغاني، التي قدمها فكان «آية من الجمال» كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع هادي مسرة، واخراج عادل سرحان، وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.