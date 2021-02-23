أهالي ضحايا مركب مريوط الغارق يواجهون قسوة الانتظار بالدعاء «يا رب»

لحظات قاسية يعيشها أهالي ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، حيث يقفون على ساحل البحيرة في لحظات قاسية، منذ مساء أمس وحتى الآن، في انتظار خروج جثامين ذويهم، التي ما زالت تحت المياه حتى الآن.

ليلة حزينة عاشها أهالي المنطقة، تحركت عقارب الساعة ببطء شديد، ورصدت «الوطن» تجمع عدد من الأهالي يجلسون على ضفاف بحيرة مريوط، يضعون أياديهم فوق رؤوسهم، في انتظار خروج جثامين أطفالهم ونسائهم من المركب الغارق، رحلة تحولت إلي سرادق عزاء كبير، داخل منطقة «الهوارية»، القريبة من استاد برج العرب، غرب الإسكندرية.

9 جثامين تم انتشالهم من ضحايا حادث المركب الغارق في بحيرة مريوط، حتى مساء اليوم الثلاثاء، بعد ساعات متواصلة من عملية البحث عن جثث الضحايا، حيث مازال هناك عدد من المفقودين، وفقاً لشهود العيان وأهالي العائلة المنكوبة، وتواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث عن المفقودين، مع تأكيد الأهالي بوجود مزيد من الجثث في البحيرة.

يعيش أهالي الضحايا في حالة قاسية، حيث يقعون ما بين انتظار خروج باقي الجثامين، وبين انتظار لحظة دفن جثث الضحايا التي تم انتشالها من مياه البحيرة، والتي تم نقلها إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، وما بين المصابين المتواجدين في مستشفى العامرية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن حصيلة ضحايا المركب الغارق ببحيرة مريوط بلغت 9 جثث و5 مصابين و2 ناجين، لافتاً إلى تواجده مع الأهالي بمنطقة «الجراري»، قرب مدينة برج العرب، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة انتشال الجثث ونقل المصابين للمستشفيات.

وأضاف المحافظ أن أعمال البحث عن المفقودين مازالت جارية، لافتاً إلى أنه عقب وقوع الحادث، تم رفع درجة الاستعداد بجميع الجهات المعنية، للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لعلاج المصابين، و4 سيارات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال.