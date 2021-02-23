وحدات تدخل سريع للتعامل الفوري مع الأمطار بأحياء الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات، للتعامل مع أي حالات طارئة تنجم عن حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، ورفع أي تراكمات لمياه الأمطار.

وأمر محافظ الجيزة بتشكيل وحدات تدخل سريع للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل، لرفع تراكمات المياه أولاً بأول.

كما شدد على ضرورة مراجعة بالوعات الأمطار، للتأكد من جاهزيتها، والتأكد من تمركز معدات وسيارات شفط المياه بالشوارع والمحاور المرورية الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري ونقاط التمركز المتوقع تجميع المياه بها، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل حركة المرور.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل علي مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين، خاصةً التي تتعلق بالأمطار، للعمل على الاستجابة الفورية لها، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والمراكز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد «راشد» على التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه في حالة سقوط الأمطار، وسرعة التعامل معها.

وكلف محافظ الجيزة إلأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها، خاصةً شركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل، والمديريات الخدمية، مطالباً المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار ولافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان حفاظاًعلى أمنهم وسلامتهم.

وأضاف محافظ الجيزة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة، من خلال وسائل التواصل المتاحة.