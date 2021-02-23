«القابضة للمياه» تتابع أعمال سحب تجمعات الأمطار بالمحافظات

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة القاهرة بداية من ظهر اليوم ولمدة ساعة تقريبا، لتشمل مناطق: (مصر الجديدة البارون- نفق إمبابة كورنيش الساحل- حدائق القبة- السلام- طريق النصر- طريق مصر الإسماعيلية قبل موقف عدلى منصور).

سحب كافة التجمعات من باقى النقاط

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، أنه تم سحب تجمعات المياه فى حينه ولا يوجد أى تأثيرات على السيولة المرورية، بأغلب المحاور والمناطق التى شهدت سقوط أمطار بنطاق محافظة القاهرة، مع استمرار التعامل بمعدات وأفراد الشركة لسحب كافة التجمعات من باقى النقاط.

سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين بمدينة الإسماعيلية

وأشارت الشركة إلى سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين بمدينة الإسماعيلية، منها: منطقة نفق الممر وتم التعامل معها بشكل سريع وفتح الطريق أمام السيارات وتحقيق السيولة المرورية، ومنطقة الطريق الدائرى، وجارى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة، بينما شهدت المراكز والمدن الأخرى بالمحافظة استقرارا فى الأحوال الجوية.

أمطار متوسطة في السويس

شهدت محافظة السويس أمطارا متوسطة لم ينتج عنها أي تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة، مع استقرار الأحوال الجوية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح البيان، سقوط أمطار على محافظة الفيوم بمناطق السنترال، ميدان السواقى، قصر الثقافة، عبد المنعم رياض وجارى التعامل وسحب المياه من الشوارع والميادين الرئيسية.

سحب تجمعات مياه الأمطار بالجيزة

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار، عقب موجة الأمطار التى شهدتها المحافظة عصر اليوم.

وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركة فى التعامل مع التجمعات، مشيرا إلى التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية.

وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، كانت بدايتها منطقة ذات الكوم، وبعض القرى بمنشأة القناطر، مرورًا بمناطق الوراق، أبو رواش، بين السرايات، جامعة القاهرة، الدقى، العجوزة، البحر الأعظم، الكيلو 26 الطريق الصحراوى، فيصل، الهرم، المهندسين، البدرشين، ميدان الرماية.

وأشار إلى التعامل الفورى بكافة المناطق والمحاور الرئيسية، مع مرور فرق المتابعة الميدانية للإبلاغ عن أي تجمعات، مع استمرار رفع حالة التأهب لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية.