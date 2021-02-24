التعليم: من الصعب إجراء مسحات كورونا للطلاب قبل امتحانات الترم الأول

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه من الصعب إجراء مسحات طبية للكشف عن فيروس كورونا على طلاب صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، قبل السماح لهم بأداء الامتحانات، مشيراً إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، موضحاً أن اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد المصدر، في تصريحات للوطن، على ضرورة إلتزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا، منوهاً إلى أنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل اللجان الامتحانية، موضحاً أنه سيتم تخفيض عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لتحقيق التباعد الإجتماعى والجسدي بين التلاميذ، للحد من انتشار كورونا.

وأضاف، بأن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، على أن يكون حضور الطلاب للمدارس أختياريا وليس إجباريا، علاوة على رفع الغياب من المدارس، مؤكداً أنه سيتم تعويض الطلاب الذين لا يرغبون في النزول للمدارس بسبب كورونا، حيث سيتم شرح مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم عبر المنصات الإلكترونية التعليمية، والقنوات الفضائية التعليمية.

وترصد "الوطن"، إجراءات وتدابير احترازية سيتم تنفيذها باللجان استعدادا للامتحانات، وهي كالتالي:

1- عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة يعانى من إرتفاع درجة الحرارة.

2- تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصل الدراسي لتحقيق التباعد الجسدي بينهم للحد من انتشار كورونا.

3- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

4- منع وجود أولياء أمور الطلاب بمحيط اللجان الامتحانية لمنع التزاحم بسبب كورونا.

5- تعقيم الفصول الدراسية بالمدارس المخصصة كلجان امتحانات للحد من انتشار كورونا.

6- توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

7- تخصيص غرفة عزل لكل لجنة من اللجان الامتحانية.

8- عدم تواجد أكثر من فصل دراسي واحد لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.