ترحيل مدير أعمال هيفاء وهبي لسجن طرة.. وتحديد 7 مايو للاستئناف

قالت مصادر أمنية، إن محمد وزير، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، تم ترحيله إلى سجن طرة، بعد صدور حكم من محكمة جنح الشيخ زايد بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على «هيفاء» والاستيلاء على أموالها.

7 مايو.. استنئاف وزيري على حكم حبسه

وأوضحت مصادر قضائية، أن محكمة جنح مستأنف الشخ زايد، حددت جلسة 7 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنح.

وقال مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، إنه تزوجها قبل 3 سنوات، وكانت تعيش معه في بيت واحد.

وبدأت الأزمة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها، عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: «شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم».

وأضاف «وزيري» أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم «أشباح أوروبا»، قائلا «اتفاجأت برحيلها قبل استكمال الفيلم ولا تريد السفر لأوروبا».

تفاصيل التحقيق مع المتهم

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بـ«وزيري»، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل «الحرباية» الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

وتسلمت النيابة العامة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعاً صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ«وزيري»، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.