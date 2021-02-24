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الصحة تحذر من جفاف الجسم: «يؤثر على المناعة ضد كورونا»

الصحة تنصح بشرب كوب برتقال يوميا

كتب:

مريم الخطري
07:21 ص | الأربعاء 24 فبراير 2021
الدكتورة هالة زايد

الدكتورة هالة زايد

تحرص وزارة الصحة والسكان علي تقديم روشتة علاجية للمواطنين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المشروبات التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا.

الصحة تنصح بتناول كوب عصير من البرتقال يوميا 

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها لابد من تناول كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة من فيتامين «ج».

وتابعت الوزارة في منشورها التوعوي أن اللبن مصدر للبروتين وايضا الزنك «تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك».

وحذرت من جفاف الجسم الذي يؤثر علي الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، ناصحة المواطنين بشرب من 8 لـ10 أكواب من المياه بشكل يومي.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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