عاجل.. سيارة إسعاف تنقل يوسف شعبان إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

نقلت سيارة إسعاف الفنان الكبير يوسف شعبان، إلى مستشفى الهرم بحي الجيزة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19».

الجدير بالذكر، أن آخر تصريح ليوسف شعبان كان ردا على تصريحات الإعلامي تامر أمين، التي أثارت استياء عدد كبير من أهالي الصعيد، التي على أثرها جرى إيقافه عن العمل الإعلامي، إذ قال لـ«الوطن»، «لا يجب ولا يصح الإساءة مطلقا لأهل الصعيد، لأنهم عمود رئيسي من أعمدة الوطن، وهم خط أحمر، ولو اقتربنا منه علينا أن ندعمهم ونشكرهم على ما يبذلونه فى بناء البلد».

وأشار يوسف إلى أن الدراما المصرية أظهرت بقوة دور الصعيد والصعايدة في مئات الأعمال الدرامية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

وفي تصريح سابق له أيضا، أعرب عن استيائه من انتشار أخبار حول وفاته، واصفًا ذلك بـ«الكلام الفاضي»، معتبرًا أن مروجي الشائعة حاقدون.