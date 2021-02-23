عاجل.. إصابة الفنان الكبير يوسف شعبان بـ كورونا

أصيب الفنان الكبير يوسف شعبان، بفيروس كورونا «كوفيد 19»، لينضم إلى قائمة الفنانين الذين طالهم الوباء.

الجدير بالذكر، أن آخر تصريح ليوسف شعبان، كانت ردا على الإعلامي تامر أمين، التي أثارت استياء عدد كبير من أهالي الصعيد، التي على أثرها جرى إيقافه عن العمل الاعلامي وإحالته للتحقيق.

وقال يوسف شعبان، لـ«الوطن»، إنه لا يجب ولا يصح الإساءة مطلقا لأهل الصعيد، لأنهم عمود رئيسي من أعمدة الوطن، وهم خط أحمر، ولو اقتربنا منه علينا أن ندعمهم ونشكرهم على ما يبذلونه في بناء البلد.

وأشار شعبان، إلى أن الدراما المصرية أظهرت بقوة دور الصعيد والصعايدة في مئات الأعمال الدرامية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

وفي تصريح سابق له، أعرب أيضا عن استيائه من انتشار أخبار حول وفاته، واصفًا ذلك بـ«الكلام الفاضي»، معتبرًا أن مروجي الشائعة حاقدون.