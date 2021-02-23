«الدلتا للسكر»: مصر تنتج 2.7 مليون طن سنويا.. «اكتفاء ذاتي بنسبة 90%»

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر كانت 100 ألف فدان فقط في السابق، قبل افتتاح المشروع القومي بالضبعة مؤخرا، وكذلك افتتاح أكبر مصنع سكر على مساحة 180 ألف فدان غرب المنيا، مصرحا أن تلك المساحة أصبحت الآن 640 ألف فدان، تسجل إنتاجية 1.7 مليون طن سكر، يضاف إلى حصيلة إنتاج الدولة من السكر المصنع من قصب السكر، المقدر بمليون طن سكر، وهو ما يعني أن مصر أصبحت اليوم قادرة على إنتاج 2.7 مليون طن سكر خلال العام الواحد، وهو ما يحقق نسبة 90% من الاكتفاء الذاتي بهذه السلعة الإستراتيجية المهمة.

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه مع اكتمال سلسلة التطوير بمصانع السكر سنصل إلى الاكتفاء الذاتي الكامل قريبا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن كل المصانع الخاصة بالدولة تعمل حاليا على تطوير نفسها، لتواكب ما يحدث من طفرات وإنجازات ملموسة للجميع على مستوى الدولة بأكملها، لافتا إلى أن الشركات تحاول في نفس الوقت أن تهتم بكل المنتجات حتى لو ثانوية، وهو ما جعل شركة الدلتا للسكر تتجه إلى دخول مجال تصنيع الأعلاف وإنتاج المخصبات الزراعية.

ونبه أن الشركات والمصانع حاليا تحاول أن تعمل قيمة مضافة لكل مخرجات تصنيعها، موضحا أن خط الإنتاج الأساسي للشركة، هو إنتاج السكر.

وألمح إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا تطويرا لخطوط إنتاج السكر بالشركة، حيث أصبحت تستوعب الآن 21 ألف طن بنجر يوميا، بعدما كانت سعتها تتوقف فقط على 14 ألف طن، مشددا أن صناعات السكر والسلع الاستراتيجية، حققت في الفترة الأخيرة طفرات ملموسة على أرض الواقع، من ناحية وفرتها بالسوق المحلي وبسعر اقتصادي.