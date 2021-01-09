«الدلتا للسكر» تستعد لاستقبال محصول البنجر: صيانة وزراعة تقاوي وحوافز

استعدت شركة الدلتا للسكر، برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، لموسم البنجر المقبل، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمصنع الشركة وتوفير مستلزمات عوامل السلامة للعاملين خلال عملية تشغيل المصنع في أثناء موسم إنتاج السكر من البنجر والمقرر في النصف الأول من شهر فبراير المقبل.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لانتاج السكر المحلي وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم، لافتًا إلى إنتاج السكر المحلي من البنجر أو القصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لعدده أشهر في ظل توفير كل السلع الغذائية بكميات كبيرة.

وصرح أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، بأنَّه تمّ الانتهاء من كل أعمال الصيانة وتجهيز خطوط الانتاج بمصنع الشركة استعدادًا لموسم إنتاج السكر من البنجر، وأن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وأنه من المستهدف الحصول على 2 مليون و300 ألف طن بنجر سكر من المزارعين في الموسم الجديد لإنتاج ما يقرب من 330 ألف طن سكر محلي من البنجر، وسيتمّ استلام المحصول من المزارعين بجداول منظمة وفقا لطاقة التشغيل اليومي للمصانع ومنعًا للتكدس.

ولفت إلى أنَّ شركة الدلتا للسكر تتوسع حاليا في زراعة تقاوي بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ بعد نجاح تجربة الشركة على مدار العاميين الماضيين في زراعة أكثر 1000 فدان بتقاوى احادية الجنين‪ .‬

وأوضح أنَّه تمّ تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض -الحرث- كما سيتمّ صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد على 16%، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وكذلك السماح بنسبه شوائب 8%، كذلك تحمل الشركة لتكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.‏‪ ‬

جدير بالذكر أنَّ شركة الدلتا للسكر قد نجحت العام الماضي، في التعاقد على تصدير 55 ألف طن «مولاس» إلى عدد من دول أوروبا وشرق آسيا من إجمالي الكميات المنتجة وهي 105 آلاف طن، وتمّ طرح 50 ألف طن منهم في السوق المحلي، إلى جانب أيضًا التعاقد على تصدير 100 ألف طن «لب بنجر» إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذي يستخدم في صناعة الأعلاف، وطرح 17 ألف طن «لب بنجر» في السوق المحلي، ليصل إجمالي كميات المولاس و«لب بنجر» الذي تمّ تصديرها خلال العام الجاري إلى 155 ألف طن.