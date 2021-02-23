بسبب «ماس كهربائي».. مصرع وإصابة 3 في حريق بمعهد الحاسبات بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل، اندلعت نيرانه بغرفة بالطابق الثالث بمبنى معهد الحاسبات والمعلومات التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك إثر حدوث ماس كهربائي، تسبب في اشتعال النيران، واحتراق محتوياتها بالكامل، وهو ما تسبب في وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء هيثم عطا حكمدار مديرية الأمن بمركزي سمنود والمحلة واللواء محمود كشك مساعد مدير فرقة المحلة وتمت السيطرة على الحريق.

كما أسفرالحريق بالحادث المروع عن وفاة «م. ع. ع» 40 سنة مقيم بكفر الشيخ وإصابة «ع. ا. ا» 18 سنة مقيم بكفر الشيخ و«ا. م. ش» 19 مقيم بكفر الشيخ (مصاب).

وانتقل إلى مكان الحريق سيارات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وخصصت سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق المذكور.