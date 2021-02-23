الديهي عن قرار الاتحاد الدولي وقف هشام نصر: «اختشوا.. عيب»

استنكر الإعلامي نشأت الديهي قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد، إيقاف رئيس الاتحاد المصري للكرة اليد هشام نصر لمدة عام، بسبب اختراقه الفقاعة الطبية لبطولة العالم لليد، التي أقيمت مصر، لأكثر من مرة، «أنا حزين لهذا المستوى الذي وصل له الاتحاد الدولي لكرة اليد، عيب.. ما جرى يُشين الاتحاد ورئيسه، اختشي يا دكتور حسن مصطفى».

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن مصر قامت بتنظيم أفضل بطولة كأس العالم لكرة اليد في تاريخ الاتحاد الدولي، معقبًا: «الدولة شرفت الاتحاد الدولي ورفعت راسه وراس رئيسه وأعضائه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بدل الإشادة يتم إهالة التراب على التجربة».

ووجه رسالة إلى حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي: « أنا زعلان، لا يكفيني ان تقول انك لم توقع على القرار».

وعلى جانب آخر، عقب الإعلامي نشأت الديهي على بيان وزارة الخارجية الذى أكدت فيه أن وفدين رسميين من مصر ودولة قطر عقدا اجتماعهما الأول اليوم بدولة الكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية، بعد بيان قمة العُلا بالمملكة العربية السعودية، الصادر في الخامس من يناير الماضي.

وأوضح أن الدولة المصرية ليس لديها أسرار تخفيها، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة التعامل بمبدأ المصارحة والمكاشفة، «لسنا دولة داخل الدولة، وموقفنا الذي كان ومازال من قطر وتركيا؛ لدعمهم للإخوان واستغلالهم للإخوان لضرب مصر، قناة الجزيرة لم تعدل حتى الآن من موقفها الإعلامي ضد مصر».

وأشار الإعلامي إلى أنه عندما تتوقف الجزيرة عن فجرها الشديد وممارستها الإعلامية ضد مصر سيكون هناك حديث آخر، كما أن قطر وتركيا يحتضنون إرهابيين مطلوبين للعدالة، والشعب المصري واع ذلك جيدًا، فكراهيتنا ليس لعرق أو جنس أو دين معين، ولكننا ضد من يتدخل في شؤوننا الداخلية.