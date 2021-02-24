رئيس «ميناء دمياط» يستقبل سفير الفلبين لبحث أوجه التعاون والاستثمار

استقبل اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، السفير سولبيشيو أم كونفيادو سفير دولة الفلبين لدى مصر، والوفد المرافق له من أعضاء السلك الدبلوماسى الفلبيني خلال زيارته للميناء لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء نواب رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة بالترحيب بالسفير والوفد المرافق وقدم له عرضاً توضيحياً للميناء ومحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وجَّه باستمرار تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بالميناء، حيث يمتلك ميناء دمياط بنية أساسية قوية وفرصا استثمارية فى مجالات عديدة، إضافة إلى موقعه المتميز بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ العالمية.

ثم توجه الحضور لزيارة مركز العمليات المشترك واستعرضوا إمكاناته من كاميرات وشاشات لمتابعة العمل بالميناء على مدار 24 ساعة متواصلة لتحقيق السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم اتخاذ القرار.

وأبدى السفير إعجابه الشديد بالميناء وكفاءة إدارته والجهود المبذولة فى تطويره مما يسهم فى جذب الاستثمارات فى المشروعات المتاحة به، كما وعد بطرحها على المستثمرين بالفلبين، وقدم رئيس الهيئة وليد عوض درع الميناء للسفير تقديراً لزيارته الأولى.

واستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18774 طنا تشمل: 9794 طن فوسفات و8980 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41034 طنا تشمل: 8635 طن ذرة و8574 طن خردة و1690 طن سكر و1129 طن خشب زان و747 طن كلوريد إيثيلين و4700 طن كسب عباد و1800 طن زيت طعام و13759 طن قمح، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 309 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وبسلة وبنجر ونعناع وسبانخ وخرشوف وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وعدس وزيتون وكركديه وفول ولب) وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وبلح) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والمغرب والأردن والإمارات وسنغافورة وسلوفينيا وإنجلترا وروسيا وأمريكا والصين وفيتنام وبنجلاديش ومالطا وكوريا الجنوبية وهولندا وكرواتيا وألمانيا وباكستان والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1275 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 88459 طنا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90246 طنا.

كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5051 شاحنة.