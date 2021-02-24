محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بمخطط تطوير 14 قرية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً تنسيقيًا بالأمس، مع إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ودكتور أحمد أنيس استشارى جهاز التعمير، ومحمد جمال بجهاز التعمير ومحمد عطية ممثل الجهة الاستشارية لجهاز التعمير، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ورؤساء شركات المرافق ومديرى المديريات، للوقوف على آخر المستجدات بهذا الملف.

وتناول الاجتماع استعراض شامل لرؤية المشروع والوضع الحالى لكل الخدمات، فضلاً عن عرض محاور مخطط تنفيذ المرحلة الأولى في 14 قرية و137 عزبة تابعة لها، وذلك بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق غير المخدومة وآليات استكمال تنفيذ الشبكات ببعض من هذه القرى، وكذا مشروعات الكهرباء والإنارة الداخلية وتوصيل الغاز، والاتصالات، وأيضاً ما سيتم تنفيذه بقطاع الرى بما يتضمنه من تبطين وتغطية ترع وإحلال وتجديد الكبارى وأخيراً مشروعات قطاعات الصحة والشباب والرياضة والطرق، وآليات إنشاء مواقف وأسواق حضارية ونقاط إسعاف ومراكز خدمات اجتماعية وجمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، مكاتب بريد وماكينات صرف آلى.

ووجهت المحافظ بحصر كل المشكلات التى قد تعوق عمليات التنفيذ، لوضع حلول لها بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك الإسراع فى حصر احتياجات كل القرى بجميع الخدمات، والانتهاء من وضع جداول زمنية وإعداد الدراسات المطلوبة للبدء فى تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمرافق بالتوازى.

وأكدت المحافظ مجددًا على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى يُعد استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كل القرى.