ياسر جلال وإنعام سالوسة في كواليس مسلسل «ضل راجل» «صور»

يواصل الفنان ياسر جلال، تصوير مشاهده في مسلسل «ضل راجل»، للمخرج أحمد صالح، ويشارك به في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل «ضل راجل»، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا سماحة، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج «سينرجي».

التعاون الثاني

ويُسجل مسلسل «ضل راجل» التعاون الثاني بين ياسر جلال ونور اللبنانية، بعد تعاونهما في مسلسل «رحيم»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

يذكر أنّ مسلسل «رحيم» من بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، ومحمد رياض، وحسن حسني، ودينا، ودنيا عبدالعزيز، وطارق عبدالعزيز، وصبري فواز، وإيهاب فهمي، وياسمين غيث، وإدوارد، وزكي فطين عبدالوهاب، ولبني ونس وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

الفتوة

حقق الفنان ياسر جلال، نجاحًا كبيرًا، في موسم دراما رمضان الماضي، بمُشاركته في مسلسل «الفتوة»، الذي تدور أحداثه في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، التي كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

مسلسل «الفتوة» من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، ونجلاء بدر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ومجدي فكري، وعادل الفأر، ومها نصار وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «سينرجي».