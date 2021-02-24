4 مستويات لمبادرة «فارس» لتأهيل شباب المحامين.. تعرف عليها

دشنت نقابة المحامين برنامج «فارس» الثقافي لإحياء تراث المحاماة و تأسيس شبابها مهنياً و تثقيفهم تاريخياً و تأهيلهم معرفياً و تدريبهم علمياً بكل ما يجب أن يمتلكوه من علوم و معارف في شتى المجالات العلمية، وحددت النقابة أهداف المبادرة، ترصدها الوطن في السطور الآتية:

يهدف البرنامج إلي تأسيس و إعداد كودار قانونية من شباب المحامين قادرة علي مواكبة تطورات المجتمع القانوني المصري والدولي بمتغيراته ومفراداته المتشعبة من مهارات شخصية ومعارف ثقافية وعلوم اجتماعية و سياسية وتاريخية و نظم إدارية.

ينقسم البرنامج إلى جزئين: الجزء الأول هو مرحلة تأهيل شباب المحامين الي مهارات سوق العمل ومتطلباته الأساسية و ذلك عن طريق تلقي شباب المحامين محاضرات تدريبية نظرية و عملية تهدف إلي رفع كفاءة الشباب في كافة المستويات كالآتي:

أولاً: المستوي الشخصي: من خلال تدريب الشباب علي أهم مهارات سوق العمل و التي لا غنى عنها في أي بيئة عمل سواء كانت مهارات التواصل الفعال، مهارات كتابة مخاطابات وتقارير العمل، مهارات السلوك التنظيمي والعمل الجماعي، مهارات القيادة، أو مهارات إدارة الوقت والتخطيط.

ثانياً: المستوي الفكري والعقلي: من خلال تعليم المتدربين علي أسس التفكير العلمي السليم و ماهية أنماط التفكير المختلفة و مهارات إدارة العقل و التي ستعزز قدراتهم الذهنية علي القيام بالعمليات العقلية بأعلى مستوي من الكفاءة و الدقة.

ثالثاً: المستوي اللغوي: من خلال تدريب الشباب علي إتقان مهارات اللغة العربية -كتابةً و نطقا لتعزيز قدراتهم اللغوية و تمكينهم من مهارات الكتابة السليمة لمساعدتهم على كتابة و صياغة صحف الدعاوي و المذكرات و كافة الوثائق القانونية بمفردات لغوية قانونية وعربية سليمة.

رابعاً: المستوي المهني: من خلال تعليم شباب المحامين المهارات القانونية الأساسية اللازمة للنجاح في مهنة المحاماة من التدريب علي فن و مهارات المرافعة الصحيحة والسليمة و التدريب علي صياغة العقود و صحف الدعاوي و المذكرات و كافة الوثائق القانونية الأخرى, إلي جانب تدريبهم علي مهارات البحث القانوني و كيفية دراسة القضايا، بالإضافة إلى تعريفهم بماهية شخصية المحامي و كيف يجب أن تكون و بما يجب أن تمتلك من خلق من شجاعة و صدق و أمانة و قوة، و تعريف الشباب بتاريخ مهنة المحاماة بما يحمله من عظمة و كبرياء و فخر و ريادة و شرف و جلال و قوة، و ما تعريفهم بما قدمته المحاماة من تضحيات من أجل الوطن و أبناءه.