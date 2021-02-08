ماهر حمودة نقيبا.. قائمة الفائزين بانتخابات نقابة المحامين في المنوفية

أعلن خالد راشد، نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، منذ قليل، نتيجة انتخابات النقابة الفرعية، والتي أجريت اليوم الاثنين، على مقعد النقيب والأعضاء، بعد رفضه خوض الانتخابات مجدداً على المقعد، الذي قال إنه سيتركه لجيل جديد من المحامين في المحافظة.

ماهر حمودة نقيباً

وأوضح «راشد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القائز بمقعد نقيب المحامين الجديد بالمنوفية، هو المحامي ماهر حمودة، فيما شملت قائمة الفائزين من الأعضاء كلاً من: محمد علام، وخالد غنيم، وهيثم عبد المنعم، وعبدالله عنتر، ومحمد شماتة.

وأضاف أن قائمة الفائزين من الأعضاء شملت كلاً من: كامل البعثي، وعربي الطباخ، وتامر يحيى، وجمال عبد الرزاق، مؤكداً أن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي، ودون حدوث أي مشاكل بين المحامين.

دعم المجلس الجديد

وبينما أعرب النقيب السابق للمحامين بالمنوفية عن تمنياته لمجلس النقابة الجديد بالتوفيق، خلال في الفترة المقبلة، بعد ثقة زملائهم فيهم، فقد أكد أنه سيقوم بدعم المجلس والوقوف معه، في حالة طلب المساعدة منه في أي مشاكل أو مساعدات تخص المحامين، موجهاً الشكر للمحامين على مشاركتهم في الانتخابات بديمقراطية، ودون حدوث أي مشاكل خلال سير الانتخابات.