بالأسماء.. النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية

أعلنت نقابة المحامين بالإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الانتخابات الخاصة بها، والتي فاز برئاستها عبدالحليم علام، فيما فاز بعضوية الشباب أحمد عبدالهادي.

وجاءت باقي النتائج كالآتي:

1. المنتزه - أشرف عبدالمعطي

2. الرمل - جمال خضر

3. الجمرك - غريب السيد رزق المحامى

4. العطارين - خالد المصرى

5. سيدى جابر - عاصم حسن

6. اللبان - محمد إبراهيم

7. محرم بك - ناصر عبدالسميع

8. المنشية - السيد علي عبد الرحيم

9. مينا البصل - على بيومى

10. كرموز - محمد الدمياطي

11. برج العرب - سالم عبدالمولي خليل السمالوسى

12. الدخيلة - محمد يوسف

13. باب شرق - عصام عادل

14. العامرية - ممدوح سباق

وأجرت انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية على مقعد النقيب، ومقعد للشباب و14 عضواً في مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب، والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين، سامح عاشور.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ونافس على مقعد نقيب المحامين 4 مرشحين، أبرزهم عبدالحليم علام، نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، و3 مرشحين آخرين.

وخاض 56 مرشحاً الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة، للفوز بـ14 مقعداً، بعدد المحاكم الجزئية في المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من 23 ألف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على 3 آلاف صوت، طبقاً للائحة النقابة.

وتوافد المحامين على اللجان المختلفة بالمحاكم الجزئية، ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، وسط تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.