محمود التهامي مداعبا لميس الحديدي: «ألف سلامة على عمور وقوليله دي نفحة»

حرص المنشد محمود التهامي، على الإطمئنان على صحة الإعلامي عمرو أديب، مداعبا زوجته الإعلامية لميس الحديدي، وقائلا لها: «ألف سلامة على عمور وقوليله الشيخ محمود بيقولك دي نفحة»، لترد عليه الإعلامية «الله يكرمك أشكرك».

وكان قد تعرض الإعلامي عمر أديب لحادثة بسيارته قبل أيام، وحاليا يستعد للعودة من جديد لتقديم برنامجه «الحكاية».

وأوضح «التهامي»، خلال لقائه الثلاثاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه بطبيعته كان عاشق منذ صغره للموسيقى والفنون الجميلة، وبسبب خلفيته الصعيدية ومنزله المتواجد على النيل، كل ذلك رسم في وجدانه معاني كثيرة وجعله قريب من الفنون بشكل عام وبفن الإنشاد بشكل خاص.

بدأ حياته بتلاوة القرآن قبل الاتجاه إلى الإنشاد

وأشار المنشد، إلى أنه بدأ حياته بتلاوة القرآن الكريم وتجويده، ولكن مع تبحره في فن الإنشاد ومعاني كلماته، انجذب إليه بشكل كبير، وأصبح هذا هو العالم الحقيقي الذي يعيش فيه، منبهًا أنه يشعر دائما أن أي شيء خارج عالم الإنشاد بالنسبة له العالم الموازي، وليس عالمه الحقيقي.

الإنشاد عالم خلقت من أجله

وتابع: «عندما أنشد فأنا في عالمي الذي خلقت من أجله، وبعيد عن هذا العالم فالأمر أشبه بأن أدخل في نوبة نوم، لا يتسيقظ منها إلا على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو العالم الذي أرتأيه لنفسي».

ألمح أنه لم يفكر أن يغني من قبل الغناء التقليدي كالمطربين والمطربات، لأن الغناء بالنسبة له لم يوصله إلى النمو الوجداني والإحساس، الذي وصل إليه مع الإنشاد، منبها أن بسبب هذ الإنشاد وصل إلى مرحلة من التوحد مع الكون ومشتملاته من الهواء والسماء والأرض.