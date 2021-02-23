وقف البحث عن مفقودي مركب مريوط والاستئناف بعد الفجر

أعلن فريق غواصين الخير، منذ قليل، عن توقف أعمال البحث عن الجثامين 5 أشخاص مازلوا مفقودين في أعقاب غرق قارب يقل عدداً كبيراً من الركاب، في ملاحات بحيرة مريوط، قرب مدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، على أن تستأنف عمليات البحث مع فجر الغد، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تشكل خطراً كبيراً على الغواصين.

وكان إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، قد كشف عن هوية 5 أشخاص مازالوا مفقودين في حادث غرق قارب ببحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، والذين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثامينهم، بعد انتشال جثث 9 من ضحايا.

وقال «المالحي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجثث الخمسة المتبقية لبنتين في عمر 13 و 14 سنة، بالإضافة إلى 3 أطفال، لافتاً إلى أنه بمجرد إيجاد تلك الجثث، سيصبح مجموع من كانوا على تلك المركب الغارق 20 شخصاً.

وأوضح أنه حتى الوقت الراهن، تم إنقاذ 6 أشخاص على قيد الحياة، وهم رجل وسيدتان و3 أطفال، بينما تم انتشال جثث 9 متوفين، ومازال 5 في عداد المفقودين، تواصل فرق الإنقاذ البحث عنهم، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 شخصاً.

وأكد أن جميع غواصين الخير، الذي بلغ عددهم قرابة 25 غواصاً، قد قاموا بكل ما بوسعهم، منذ أمس ومع طلوع الفجر حتى مساء اليوم، على أن يعودوا لاستئناف العمل مع فجر الغد، وذلك برفقة 5 فرق إنقاذ نهري، وبمجموع 6 زودياك إنقاذ، متمثلين في 4 زودياك لـ4 فرق إنقاذ، بينما تواجد 2 زودياك للإنقاذ النهري بالإسكندرية.

يذكر أن أهالي ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، قد تسلموا مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 9 من الضحايا، الذين تم انتشالهم منذ غرق المركب مساء أمس الاثنين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين.