الصحة: لقاح كورونا ليس حصن أمان بنسبة 100% ويجب الحذر

علق محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، على حقيقة أن من يحصل على اللقاح معرض للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، قائلا: إن من حصل على اللقاح، هناك فترة بينية ما بين الجرعة الأولى والثانية، وحتى فترة الوصول إلى المناعة بأن يكون في جسم الإنسان مضادات أجسام، «محدش يفتكر إن الحصول على اللقاح هو منتهي الأمان، لأن أي لقاح في الدنيا في ناس جسمهم لا يستجيب للتلقيح وده بيبقي في منتهي الندرة، لذلك يجب أن نعتمد على شيء واحد فقط، خاصة إذا كان الشخص واخد جرعة واحدة وينتظر الثانية وهي التعامل بحذر، ومش معني إني مطعم ضد مرض أن ألقي بنفسي إلى التهلكة ومعملش ضوابط صحة عامة».

اللقاح ليس حصن أمان بنسبة 100٪ لتكرار الإصابة بفيروس كورونا

وأكد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية الحدث، أن اللقاح ليس حصن أمان بنسبة 100٪ لتكرار الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، «وإذا كنا نتحدث عن مرض واحد تنفسي وهو الكوفيد 19 فالإنفلونزا هناك فئات عالية الخطورة فيها وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بها نفس الخطر وتسبب في إلتهاب رئوي وقد تؤدي بحياة بعض الأشخاص سنويا في كل أنحاء العالم، وهذا يعني أن مرض بيتنقل برزاز يعني مأمنش نفسي تجاه مرض علشان تعامل جائحة فقط وانسي أصول الأمراض التنفسية كالإنفلونزا وشبيهتها من الأمراض، ولا يوجد أي شخص يستطيع أن يقول إن اللقاح يغني عن ضوابط الصحة العامة التي يجب أن يتبعها كافة أفراد المجتمع في كل وقت وحين».

يجب أن نتبع مبدأ اتخاذ الحيطة في حياتنا بصفة عامة

وتابع، أن المنشآت الطبية حاليا ليس بها تكدس ومتاحة وكل الفرق الطبية في مصر في المنشآت الحكومية، أصبح لديها الخبرة بأن تحدد بمنتهي البساطة التفرقة بين الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، لذلك أنصح المواطنين بأنه لا يوجد أي مانع من اتخاذ مبدأ الحيطة والحذر، من خلال استشارة الفريق الطبي في أي منشأة حكومية تابعة لوزارة الصحة حول الإصابة بنزلات البرد أو اشتباه في حالة كورونا.