وزيرة الصحة: ننتظر 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا أول مارس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه خلال الربع الأخير من الشهر الجاري، أو في أول أسبوع من شهر مارس، ستصل مصر 8.6 مليون جرعة من لقاح «أسترازينكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد، من التحالف الدولي «جافي»، موضحًا أن بعض الدول العظمى قامت بتطعيم الأشخاص لديها بما هو متاح من لقاحات دون الأخذ في الاعتبار توفير الجرعة الثانية لهم.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن مصر رفضت هذا الإجراء، وقررت أن من سيأخذ جرعة من اللقاحات يجب الاحتفاظ بالجرعة الثانية له، «يعني الجرعات اللي وصلت أمس وعددها 300 ألف جرعة، ستكفي 150 ألف فرد».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن عدد المسجلين في وزارة الصحة والسكان ممن يغسلون الكلى حوالي 60 ألف شخص، « ده غير مرضى الأورام، هذه الجرعات هنبدأ ندي منها للناس أصحاب الأمراض المزمنة الصعبة، ويقدروا يستفيدوا منها إن شاء الله».

وتابعت: «الأسبوع الأول من شهر مارس منتظرين من جافي 8.6 مليون جرعة في نهاية الشهر الجاري أو أول الاسبوع الأول من مارس، وهو جزء من حصتنا المتفق عليها، التي تبلغ 40 مليون جرعة، كل ربع سنة هيدولنا جزء، يعني هناخد الـ40 مليون خلال سنة 2021، وأبلغونا رسميا أننا في مارس هيكون وصلنا 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، وهنبتدي نبعت للناس بقى اللي سجلت مواعيد تلقي اللقاح».