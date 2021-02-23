وزيرة الصحة: سنوفي احتياجات معظم الشعب من اللقاحات بنهاية العام الجاري

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الشخص الذي لا يستطيع التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان من أجل تلقي لقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، أو لم يكون لديه إنترنت، سيتم توفير مكاتب بالمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة، لتسجيل بيانات المواطنين، «إن شاء الله بإذن الله مع التعاقدات اللي احنا عملناها بنهاية هذا العام، هنكون بإذن الله وفينا معظم الشعب المصري من اللقاحات».

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن سيستم التسجيل، يُتيح للمواطن عمل تحميل لـ3 تقارير طبية «أبلودر»، مثل قرار غسيل كلوي على نفقة الدولة، أو علاج أورام على نفقة الدولة، أو تقرير عن أن الشخص أجرى عملية القلب المفتوح.

وتابع: «طول ما إحنا ماشيين في هذا النظام نقدر نعمل إجراءات أخرى تحسن وتسهل على الناس، نقدر نقول ممكن نعمل كذا أو مش نعمل كذا، إحنا مجهزين 40 مركز لتلقي اللقاحات على مستوى الـ27 محافظة، لما نبدأ إن شاء الله على أرض الواقع، نبقى نزودهم بالتدريج، خبرتنا في كورونا بتقول إن أحسن سيناريو يأتي من التطبيق».

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه أحيانًا يكون هناك خطة تعتقد الوزارة أنها الأنسب، لكن عند تطبيقها على أرض الواقع، نجد أن هناك تحديات تواجه المواطنين وبالتالي نحاول تعديلها وتلاشيها، «عاوزين في الآخر يكون فيه عدالة في التوزيع واطمئنان أن كل الناس تأخذ هذا اللقاح، إن شاء الله بإذن الله مع التعاقدات اللي احنا عملناها بنهاية هذا العام هنكون باذن الله وفينا معظم الشعب المصري من اللقاحات».