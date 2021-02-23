وزيرة الصحة: «سعر جرعتي لقاح كورونا للمواطنين مش هيزيد عن 200 جنيه»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن سعر الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، الذي سيتم تلقيحه للمواطنين «الاثنين مش هيزيدوا عن 200 جنيه للجرعتين»، موضحة أنه حال وجود مواطن غير مسجل أنه غير قادر لكنه، يواجه تحدي ما في فترة زمنية محددة يُمكن حل أزمته.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON»: «يعني الشخص رغم أنه مش متسجل أنه غير قادر بس يواجه تحدي ومش معاه أنه يدفع الـ200 جنيه في اللحظة دي، عندنا مكتب في المستشفى يطلع له تقرير إعفاء».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن رسوم اللقاحات بسيطة من أجل الاستدامة، «موضوع اللقاحات دي مش عارفين هتبقى كل سنة، ولا بشكل مستدام ولا إيه، لكن عاوزة أؤكد على أن عدم القدرة المادية، لن تكون عقبة لحصول المواطن على اللقاح».

وأردفت الوزيرة: «65% من المواطنين في مصر تحت سن الـ 30، ما فوق سن الـ30 سنة حوالي من 35 لـ40 مليون نسمة، إحنا عملنا تعاقدات إننا نجيب 100 مليون جرعة».