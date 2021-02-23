الطب الوقائي: مصر ستوفر 100 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية 2021

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة، إن الجميع كان يسهر في المطار بوجود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من أجل استقبال جرعة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصيني، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه مع نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، سيصل مصر 8.6 مليون جرعة.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إلى أنه سيتوفر في مصر 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، وستتوافر لقاحات عديدة لتطعيم كل الراغبين في التطعيم، وهذا سيتيح تطعيم 50 مليون مصري.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة، إلى أن هناك أولوية لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي والضغط، وحاليا يعمل الموقع الخاص بالراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون متاح التسجيل عليه من الأحد المقبل، حيث سيتم إرسال رسالة على محمول كل شخص، وسيتواجد التطعيم في 27 محافظة.

ولفت إلى أن الوزارة تقيم الأشخاص من حيث السن والأمراض المزمنة، من أجل إعطاء أولوية للأشخاص متابعا: «اللقاح مش هيتأخر أسبوع بعد تسجيل بيانات الشخص».

وأوضح أن الموقع سيراجع أولوية كل شخص بحسب البيانات المتاحة، وسيتم إرسال رسالة لتحديد مكان التلقيح وموعده، مؤكدا أنه سيتم الكشف على المواطنين أثناء تلقيهم اللقاح، مشددا على أن أي شخص يعاني من أعراض تشبه أعراض البرد، لن يحصل على اللقاح، وكذلك السيدات الحوامل، وكذلك مرضى الأمراض المناعية

وواصل: أحد أفضل الأشياء التي حققتها حملة 100 مليون صحة، هي توفير بيانات طبية كاملة عن المواطنين، وسنعمل على مساعدة الأشخاص غير القادرين على التسجيل من خلال الإنترنت، بأشخاص موجودة في الوحدات الصحية لخدمة المواطنين.