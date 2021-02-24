لمستخدمي تطبيق واتساب.. ماذا سيحدث بعد 15 مايو القادم؟

كشف القائمين على تطبيق واتساب أنهم سيمضون في تحديث سياسات الخصوصية الجديدة، بعد تأجيلها لمدة 3 شهور، بسبب غضب المستخدمين، وقد حددت الشركة الموعد النهائي يوم 15 مايو، فكيف سيتم التعامل مع التطبيق.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التكنولوجيا، ماذا سيحدث بعد 15 مايو في استخدام تطبيق واتساب، وفقًا لموقع التقني «TechCrunch» في السطور التالية..

ماذا سيحدث في تطبيق واتساب بعد 15 مايو؟

ووفقًا للموقع، فإن الإدارة ستقوم بترك وقت كاف لقراءة السياسات لقبولها أو عدمها، وفي حالة الرفض فلن يتم حذف الحساب، ومع ذلك لن تكون قادر على الاستمتاع بخدمات التطبيق الأخرى.

5 إجراءات في حالة رفض تحديثات الواتساب

في حالة رفض التحديثات سياسات الواتساب، وعدم قبولها، فأن التطبيق سيكون هناك العديد من الإجراءات..

سيتمكن مستخدمي واتساب من تلقي المكالمات والإشعارات، ولكنهم لن يتمكنوا من قراءة أو ارسال رسائل من التطبيق.

في حالة اتخاذ قرار حذف الحساب دائما، لن يتم التراجع، حيث لن يتم استعادة المحذوف.

كما سيتم مسح سجل رسائل المستخدمين بالكامل بشكل دائم، ولن يكونوا قادرين على استعادتها من جديد.

بالإضافة إلي أنه سيتم حذف المستخدمين الذين لا يقبلون السياسة الجديدة تلقائيًا من جميع مجموعات واتس آب التي هم جزء منها في الوقت الحالي.

سيفقد المستخدمون النسخة الاحتياطية من الواتساب بالكامل، ومع ذلك يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بنسخة احتياطية من حساباتهم قبل 15 مايو.

وسيكون من حق المستخدمين قبول التحديثات بعد 15 مايو، حيث سيتم تطبيق سياستنا المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين، ووفقًا لسياسة المستخدمين غير النشطين، وسيظل المحتوى المخزن محليًا على جهاز المستخدم قبل حذف الحساب حتى يتم حذف واتس آب من الجهاز.