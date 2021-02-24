عاجل.. رعد وبرق وأمطار غزيرة في سماء القاهرة والجيزة

شهدت عدة مناطق في القاهرة الكبرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، ظاهرة رعد وبرق وسقوط أمطار وطقس بارد، عقب سقوط أمطار كثيفة بالأمس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وطقس بارد على جنوب سيناء.

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحا، على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا، وأمطار متوسطة على مناطق من دمياط، بورسعيد، العريش، رأس سدر، الطور، على فترات متقطعة 60% قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

كما تشهد مناطق من الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 09

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 09

طنطا 20 09

شبين الكوم 20 09

دمنهور 20 11

بلطيم 19 10

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 19 06

بورسعيد 19 12

دمياط 19 11

الزقازيق 20 09

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 20 09

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 20 10

نخل 18 03

نويبع 20 14

طابا 20 13

كاترين 13 04

الطور 21 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 21 13

الفيوم 20 08

بني سويف 21 07

المنيا 21 07

أسيوط 21 06

سوهاج 21 08

قنا 21 08

الأقصر 24 09

أسوان 24 10

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 14

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 15