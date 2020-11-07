أمطار وأصوات رعد في سماء الدقهلية ومظلات لحماية الناخبين

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم، سقوط أمطار خفيفة ومستمرة لوقت طويل مع سماع أصوات الرعد، وظهرت السحب المخفضة والتي تسببت في انتشار الغيوم في أنحاء المحافظة.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بإزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، والتأكيد علي وجود مظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية المواطنين من مياه الأمطار، وإزالة أي معوقات مترتبة حيال سقوط الأمطار، والتأكد من مدى كفاءة بلاعات تصريف مياه الأمطار وسرعة تصريف مياه الأمطار بها

وفى ذات السياق، كلف المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة، عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بمواصلة تطهير وصيانة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة بنطاق الحى

حيث قام قطاع الورشة بحي غرب بصيانة وتطهير بلاعات تصريف مياه الأمطار بمنطقة شارع الجيش ، كما تم اختبار بلاعات تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وسرعة تصريف مياه الأمطار بها بعد صيانتها وذلك بتطبيق محاكاة على الطبيعة ، من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار .

وشدد رئيس حى غرب المنصورة على مسئولي الورشة الصناعية، والحملة الميكانيكية بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار ، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن .

يذكر أن انتخابات مجلس النواب انطلقت اليوم في محافظة الدقهلية والتي تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلي 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليهم قائمتان.

ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.