يوم الطقس السيئ: رعد وبرق وعواصف

شهدت محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، وبعض مناطق الوجه البحرى، اليوم، أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد.

الإسكندرية تعلن الطوارئ

وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع الأمطار الغزيرة، موضحاً خلال تفقده أعمال الكسح، أن جميع الجهات المعنية تواصل عملها منذ الصباح الباكر، وجرت الاستعانة بـ22 سيارة شفط من المحافظات المجاورة.

وطالبت المحافظة جميع المواطنين بتوخى الحذر وعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى. وتعرضت محافظة مطروح والساحل الشمالى، للأمطار الغزيرة والرعد والبرق.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى وإدارة الرى السدود الترابية لتلافى آثار السيول بمنطقتى وادى الرمل والخروبة وغيرها.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهاً بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، مشدداً على المتابعة المباشرة. وتشهد القاهرة الكبرى أمطاراً متوسطة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح.

بورسعيد ودمياط توقفان الصيد

وشهدت بورسعيد انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة ونشاطاً للرياح الأمر الذى تسبب فى إغلاق ميناء الصيد البحرى وتم تحذير الصيادين من ممارسة الصيد فى هذه الأجواء، لما يشكله من خطورة على حياتهم، فى ظل ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط إلى ما بين 5 و7 أمتار، كما بلغت سرعة الرياح 32 كيلومتراً فى الساعة، وفى جنوب وشمال سيناء أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، وشهدت دمياط هطول الأمطار مصحوبة بالرياح، وتوقفت أعمال الصيد ببوغاز عزبة البرج تزامناً مع نوة المكنسة التى تستمر 3 أيام.

"الأرصاد": استمرار موجة التقلبات الجوية حتى غد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من استمرار حالة الطقس السيئ وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة، ما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأكدت الهيئة أن غدا سيشهد أمطاراً غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وهناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فيما تشهد البلاد غداً أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) وأمطاراً متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

"الهيئة": نشاط للرياح.. وتحديث التنبؤات يومياً

وعن القاهرة الكبرى، أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المنتظر أن تشهد أمطاراً متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يومياً، وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وعدم اتباع الشائعات والبعد تماماً عن الصفحات التى تثير القلق والذعر، كما أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر فى أماكن تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح.

"الرى": المصارف ومحطات الرفع جاهزة والعمل على مدار الساعة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى أن جميع المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها، موجّهاً بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المصارف والمحطات المقامة عليها للتعامل مع أى مواقف طارئة.

"عبدالعاطى": إزالة التعديات وإحالة المخالفين للنيابة

وشدّد «عبدالعاطى»، خلال اجتماعه اليوم، مع القيادات التنفيذية بهيئة الصرف، لمتابعة حالة المصارف وموقف محطات الرفع المقامة عليها ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول، على ضرورة مواصلة العمل على مدار الساعة، لضمان أداء وكفاءة سير العمل بجميع إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة لتأكيد تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية جميع المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المصارف.

وطالب «عبدالعاطى»، بالاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على جميع المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها إلى النيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة جميع التعديات فى مهدها.

واستعرض الوزير موقف مشروعات الوزارة بتنفيذها حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعى، بهدف تعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر، والجارى تنفيذه بتكلفة قدرها 14.2 مليار جنيه لمعالجة نحو 1.7 مليار م3/سنة.

"التنمية المحلية" توجه "المحافظين": شفط تجمعات المياه لتسيير حركة الشوارع

وجّهت وزارة التنمية المحلية، المُحافظين، بالتعاون والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، لمواجهة حالة الطقس السيئ الذى تتعرّض له بعض المحافظات.

وشددت، فى بيان اليوم، على شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية والرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، والتركيز على محيط المدارس والجامعات، لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

وشدّد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ضرورة الوجود الميدانى لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، على مدار اليوم، خاصة فى المحافظات المتوقع، وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد سقوط أمطار.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالوجود بالشوارع، تحسّباً لسقوط الأمطار وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه، والتعامل مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدّد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والوجود بشوارع العاصمة، لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لشفط أى تراكمات إن وُجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها، مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط.