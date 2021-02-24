سفير اليابان يتحدث بالعربية: الإمبراطور زار الأهرامات منذ 100 عاما

استهل نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، حواره مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج « من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «CBC» بالحديث باللغة العربية، حيث ذكر أن يوم 23 فبراير يُعد عيد ميلاد جلالة الإمبراطور الياباني، «أود أن أشارك فرحتي به مع الأصدقاء المصريين».

وأضاف «ماساكي»، أن الإمبراطورية اليابانية تُعد أقدم العائلات الإمبراطورية، ويرجع تاريخها إلى أكثر من 2000 عامًا، موضحًا أن الإمبراطور الياباني يحظى باحترام كبير كرمز لوحدة اليابان والشعب الياباني، موضحًا أنه منذ 100 عامًا توقف الإمبراطور الياباني وهو جد الإمبراطور الحالي في مصر، أثناء طريقة إلى زيارة أوروبا، وقام بزيارة الأهرامات والتقى بجلالة الملك فؤاد الأول.

تم إنشاء أول مفوضية لليابان بالقاهرة منذ 85 عامًا

وأشار السفير الياباني بالقاهرة، إلى أنه في الأول من يناير منذ 85 عامًا تم إنشاء أول مفوضية لليابان في القاهرة، كما أن الإمبراطورية اليابانية لعبت دورًا مهمًا في تاريخ العلاقات الصداقة بين البلدين، فعندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان عام 2016 التقى به جلالة الإمبراطور الحالي وأقام مأدبة ترحيبًا به.

وتابع: « هذا العام سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير وهو رمز للصداقة بين مصر واليابان، وأتمنى أن تكون مصر واليابان يدًا بيد حتى تستمر العلاقات بين البلدين في النمو أكثر».