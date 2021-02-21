«تحيا مصر» يخصص رقم حساب لتلقي التبرعات الموجهة لتطوير القرى المصرية

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ومطالبتهم بفتح باب التبرع للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يجري تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، جرى فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق «تحيا مصر» – تطوير 1500 قرية، لتلقي كل التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.

يأتي ذلك في إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع في مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.