رئيس التحرير

محمود مسلم

«تحيا مصر» يخصص رقم حساب لتلقي التبرعات الموجهة لتطوير القرى المصرية

كتب:

الوطن
06:22 م | الأحد 21 فبراير 2021
المستشار نادر سعد

المستشار نادر سعد

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ومطالبتهم بفتح باب التبرع للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يجري تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، جرى فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق «تحيا مصر» –  تطوير 1500 قرية، لتلقي كل التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.   

يأتي ذلك في إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع في مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.

اقرأ المزيد:

صندوق تحيا مصر: «دكان الفرحة» أدخلت السرور على الفتيات الأكثر احتياجا

صندوق تحيا مصر يحتفل بعيد الحب بتسليم تجهيزات الزواج لـ158 فتاة

صندوق تحيا مصر: تطوير مستشفى بنبان لخدمة 40 ألف نسمة

صندوق تحيا مصر: «نور حياة» استهدفت أكثر من مليون مواطن

صندوق «تحيا مصر» يمول مشروعات صغيرة لـ19 ألف سيدة بـ320 مليون جنيه