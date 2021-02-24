تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. «سنشهد تحسنا كبيرا»

موجة من الطقس السيئ ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، وشهدت سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد تخللتها موجة من البرق والرعد على مناطق أخرى، بينما شهدت بعض المناطق تساقط الثلوج وكرات البرد في حالة لم يعتد عليها الشعب المصري.

تطورات الطقس خلال الساعات المقبلة، كشفها خبراء الأرصاد الجوية ونرصدها لكم كما يلي:

ذروة الطقس السيئ انتهت

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة حالة الطقس السيئ، التي تعاني منها البلاد حاليا، تعتبر انتهت على مستوى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعظم السواحل الشمالية للبلاد.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، تنحصر على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشرق البلاد، منبها أن الأمطار بدأت تخف حدتها على مستوى القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار من خفيفة لمتوسطة خلال الساعات المقبلة، وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضح أنه على ظهر اليوم الأربعاء، ستتحسن حالة الجو بشكل كبير، وستشهد البلاد طقسا مستقرا تماما، على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد، باستثناء المنطقة الشرقية للبلاد التي من المتوقع أن تشهد بعض المناطق بها سقوط أمطار.

ونبه أنه لا يمكن تسمية حالة الطقس السيئ التي مرت بها البلاد خلال اليومين الماضيين، بالعاصفة أو نوة «القرش»، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الأرصاد الجوية كشفت من البداية أنها حالة متوسطة من حالات عدم الاستقرار بالطقس، وليس كما سميت على مواقع التواصل.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمر لن يصل إلى غلق الطرق، ما عدا سيناء التي قد يحدث بها غلق للطرق في حالة تعرضها للسيول: «بالنسبة إلى سيناء هناك فرصة لسقوط سيول نظرا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق، وليس لغزارة الأمطار»، موضحا أن الحالة سوف تعود إلى الاستقرار غدا في وقت الظهيرة، ومن المتوقع أن تعود الشبورة المائية في وقت الصباح.

وأشار شاهين إلى أن فصل الشتاء يتبقى منه شهر، ومن الوارد أن تحدث تقلبات جوية أخرى، لكن لا يوجد خلال الأيام القليلة المقبلة، حالة تقلب شديدة، وإذا ظهرت أي مؤشرات سيتم الإعلان عنها.

تحسن الطقس من الأسبوع المقبل

من جهتها أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد شبه جزيرة سيناء سيولا طول يوم الأربعاء بسبب الطبيعية الجغرافية، كما ستوجد أمطار خفيفة على القاهرة الساعات المقبلة.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: «بعد ظهر الأربعاء سيتحسن الطقس وسترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية».

وتوقعت أن تشهد محافظتى الإسكندرية وبورسعيد أمطارا غزيرة ومستمرة اليوم أيضا مبينة أن الثلج أصبح كثيرا في مصر وسقط أمس في مدينة نصر ومصر الجديدة وهذا يرجع إلى حدوث التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في ظل ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بنسبة درجتين، وأن العالم شهد ظواهر عنيفة في الطقس خلال السنوات العشر الماضية بسبب هذه التغير.

وكشفت شاكر أن الأسبوع المقبل سيشهد تحسنا في الطقس ولكن سيشهد الوضع تقلبا في مارس حتى مع قدوم فصل الربيع، وهذه التقلبات ستكون أخف من تقلبات فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية الفترة القادمة بسبب موقعها الجغرافي.