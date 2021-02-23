التنمية المحلية بعد انتهاء موجة الطقس السيئ: مرت بسلام.. وهذا واجبنا

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاستعدادت التي اتخذتها الدولة لمواجهة موجة الطقس السيئ، التي ضربت البلاد خلال الفترة الأخيرة، أتت بثمارها ومرت الموجة بسلام، قائلا: «ده واجبنا».

وأوضح أنه على مدار اليومين السابقين، حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة كل المستجدات الخاصة بموجة الطقس السيء، التي ضربت البلاد مؤخرا، مع غرفة عمليات وأزمات الوزارة، وكذلك غرف عمليات المحافظات، وبالأخص التي كان من المتوقع سقوط أمطار بها.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «حضرة الموطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن كل الوحدات المحلية مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، كانت على أتم الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيء، بالتعاون مع إدارات المرور الموجودة بالمحافظات.

ولفت إلى أن كل هذه الوحدات كانت تعمل على الأرض، لرفع تركمات مياه الأمطار من جانب وإدراة الأزمة من جانب آخر، بحيث يتم السيطرة على الوضع، دون أن تحدث أي خسائر على كافة المستويات.

وأشار إلى أن التقرير الأخير الوارد لغرفة عمليات الوزارة، يوضح أن عمال محافظة الأسكندرية، منذ الرابعة صابحا ويعملون على رفع كل التراكمات التي سببتها الأمطار، لافتا إلى أنهم نجحوا بالفعل في رفع كل التراكمات المائية، بالتعاون مع شركات مياة الشرب والصرف الصحي والواحدات المحلية الموجودة بالاحياء والمراكز.

وواصل، «نفس الحال كان على مستوى محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة، مصرحا أن العمل مستمر هناك على رفع كل التراكمات المائية، ليس فقط بالشوارع الرئيسية ولكن أيضا من الشوارع الفرعية».