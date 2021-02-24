عاجل.. انفجار ضخم في أمريكا إثر حادث تصادم بين شاحنة وقطار بنزين

وقع انفجار وحريق كبيرين في وسط مدينة تكساس إثر حادث تصادم بين شاحنة وقطار بضائع محمل بالفحم والبنزين.

ونقلت «روسيا اليوم» عن السلطات الأمريكية أن شاحنة بمقطورة وقطار شحن اصطدما في كاميرون بوسط تكساس، مما تسبب في انفجار وحريق كبيرين وأنه تم إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات

وذكر قاضي مقاطعة ميلام ستيف يون في تصريحات تلفزيونية له، أن الشاحنة اصطدمت بالقطار، مما تسبب في خروج 14 عربة من القطار عن مسارها

ونقلت شبكة «ABC» عن ضابط الشرطة في مقاطعة ميلام كريس وايت، أن القطار كان يحمل الفحم والبنزين، مما تسبب في نشوب الحريق الكبير، لافتًا أن الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرب، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك تهديد في هذه المرحلة.

وتداول نٌشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للدخان الكثيف الناتج عن الحريق الذي حدث بسبب حادث التصادم.

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