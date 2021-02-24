تساقط أمطار خفيفة على عدة مناطق ببني سويف

شهدت مناطق متفرقة في محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تساقط الأمطار الخفيفة، لمدة دقائق، دون تأثير على حركة المرور.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد كشفت توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة، وان يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وطقس بارد على جنوب سيناء.

من جانبها رفعت محافظة بني سويف من درجة استعدادها لمواجهة اي تبعيات ناتجة عن الأمطار أو سوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها، حيث اصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

وأكد المحافظ على تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس آب الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.