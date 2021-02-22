مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 أخرين، اليوم الإثنين، في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور اتجاه بني سويف، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، والجثث إلى مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور اتجاه بني سويف بحوالي 2 كيلو، ما أسفر عن مصرع إثنين وإصابة 3 أخرين، فوجه لإتخاذ الاجراءات المتبعة وإبلاغ الجهات المعنية من اسعاف لسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتوجيه إدارة المرور لاتخاذ اللازم نحو رفع اثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، بالإضافة إلى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «ماهر رجب محمد، 43 سنة، مقيم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وسعيد ايمن عبد القادر، 14 سنة، مقيم كفر الدوار بالبحيرة، ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، ويونس على طه، 16 سنة، مقيم كفر الدوار البحيرة، ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر».

كما تبين أن الجثتين لكلأ من: «عبد الستار يونس على»، 62 سنة، مقيم كفر الدوار البحيرة، والثانية مجهولة الهوية وجاري التعرف عليها، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية وجاري تحرير محضر بالحادث تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.