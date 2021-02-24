تجار الغرف: الأمطار أثرت على وارد الأسواق بنسبة 20% ولا زيادة في الأسعار

قال تجار بأسواق الجملة بالغرف التجارية، إن الأمطار تسببت في تراجع وارد الأسواق اليومي بنسبة تراوحت بين 10 و20% بسبب تعطل سيارات النقل، بدعوى أن الطقس السييء ضرب كافة المحافظات.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة بدايه من اول امس تسبب، في شلل مؤقت بحركة أسواق الخضراوات والفاكهة، مما أضطر أغلب تجار التجزئة إلى إغلاق المحالات، بسبب توقف صعوبة التوريدات من أسواق الجملة.

لافتا إلى أن الأسعار لم تتأثر بالامطار مقابل ارتفاعها فى أسواق التجزئة بنسب متفاوتةلاتتجاوزال 100قرش فى سعر الكيلو.

وتابع: «نائب رئيس الشعبة إن سوء الأحوال الجوية تسبب فى نقص الكميات المعروضة من الخضراوات بسبب صعوبة نقلها إلى سوق الجملة، وتعذر جنى المحاصيل فى هذه فى عدد من المحافظات».

لافتا إلى أن محافظة القاهرة وأعلنت حالة الطوارئ فى الأسواق ومدت الأسواق بسيارات لمواجهة السيول للحفاظ على الوارد من الخضر والفاكهة وعدم تعرضها للتلف.

وكشف النجيب فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أبرز الأصناف التي ارتفع سعرها فقط الليمون والموالح بسبب زيادة الطلب العالمى وخاصة دولة اليمن والدول الأوروبية ودول شرق آسيا إلا أن الأسواق لم تشهد نقصا.

وفي السياق نفسه، أعلن «النجيب» عن أسعار استرشادية الخضر والفاكهة يباع كيلو البطاطس بأسعار تتراوح بين 75 إلى 150 قرشًا في أسواق العبور،والباذنجان من 75 لـ150 جنيهًا والفلفل يباع باسعارتتراوح مابين 2و3 جنيهات.

وتباع الطماطم بجنيه ونصف، حيث سجل سعر الفلفل الرومي 2.5 جنيه وتراوح سعر كيلو الباذنجان من 75 قرشًا إلى 1.5 جنيه بأصنافه، وبلغت أسعار الخيار من 2.5 – 3 جنيهات، فى حين بلغ سعر الملوخية من 2.5 – 3 جنيهات للكيلو وأسعار البرتقال تراوحت من 2.5 – 3 جنيهات واليوسفي تراوح ما بين 1.5 – 2.5 جنيه والجوافة من 3 – 5 جنيها والليمون ب 7جنيهات.

ومن جهتة قال محسن الفيومى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الطقس السيئ تتسبب فى تعطل حركة السيارات التى تنقل الخضراوات للسوق بشكل يومى، مما دفع التجار إلى إغلاق المحال، بسبب تعطل حركة النقل، وسط تراجع كبير فى شراء المستهلكين وكشف الفيومى عن ان الأسواق تعمل بشكل يومي والاسعار لازالت مستقرة بالمقارنة بفترة مقابل الفترة السابقة.