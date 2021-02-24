مصرع طفلتين في سوهاج.. إحداهما سقط عليها حائط والأخرى غرقت في ترعة

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط حائط مشيد بالطوب الأبيض عليها في منزلها بدائرة مركز البلينا جنوب محافظه سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة.

كما لقيت طفلة بذات الناحية مصرعها غرقا إثر سقوطها في ترعة بناحية قريه برخيل، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى البلينا المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطه البلينا يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة «بسمه. س. م»، 4 سنوات، تقيم بناحية الساحل بحري دائرة المركز جثة هامدة، إثر سقوط حائط عليها وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدتها ربة منزل وتقيم بذات قررت بأنه أثناء لهو ابنتها بالمنزل سقط عليها جزء من مبنى بالبلوك الأبيض، مما نتج عنه وفاتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في الحادث.

وجرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لاتخاذ اللازم، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي ولا توجد شبهه جنائية، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما تلقى مأمور مركز شرطه البلينا، اخطارا من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "شيماء. ا. ع" 3 سنوات، وتقيم بناحية قرية زرابي برخيل دائرة المركز جثة هامدة اثر حادث غرق، انتقل الى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدتها، 30 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت أنه أثناء لهو ابنتها على حافة الترعة أمام المنزل انزلقت قدمها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها وفاتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية.