«صباح الخير يا مصر» يبرز إشادة الصحف العالمية بقطاع السياحة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الصحف العالمية تشيد بجهود الدولة في قطاع السياحة».

الاقتصاد المصري المتماسك حقق طفرة بالنمو الإيجابي

وجاء في التقرير، أنه بينما يتابع العالم تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» على الاقتصاد والسياحة وحركة التجارة، وأيضا مستجدات اللقاحات ونسب توزيعها، تتخلل الصحافة الدولية أخبارا عن مصر تارة بالإشادات بإجراءاتها الاحترازية، وأخرى بالاقتصاد المصري المتماسك، الذي يحقق طفرة بالنمو الإيجابي، وخفض معدلات البطالة، واستمرار الدراسة والعمل، وافتتاحات المشروعات القومية والتنموية.

شرم الشيخ واحدة من أكثر الوجهات شهرة وشعبية

وأضاف أنه لعل أبرز تلك النماذج مؤخرا هو التقرير الذي نشرته جريدة «كومينكيتز تامبا» الإيطالية، أشارت خلاله إلى اختيار وكالة السياحة والسفر مدينة شرم الشيخ أفضل الوجهات السياحية للسفر إليها خلال 2021، قائلة: «إن شرم الشيخ واحدة من أكثر الوجهات شهرة وشعبية، وإن قضاء الإجازة بها سوف يجعل زائريها يعيشون تجربة سياحية فريدة ومميزة».

تقارير عالمية تشيد بالمقصد السياحي المصري

وأوضح التقرير، أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك مجموعة أخرى من التقارير الصحفية التي تشيد بالمقصد السياحي المصري، منوها إلى أن جريدة التليجراف البريطانية نشرت للمرة الثالثة على التوالي تقريرا عن السياحة في مصر، وهذه المرة تحدثت عن القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، كواحد من أهم الأيقونات السياحية في العالم، كما أن موقع CNN travel اختار مصر ضمن أفضل 21 واجهة سياحية آمنة للسفر في 2021.

ونوه التقرير، إلى أنه بحسب استقصاء رأي أجرته مجلة Travel in side السويسرية، تصدرت مصر الواجهة السياحية الأكثر أمانا خلال الفترة الحالية، كما اختار موقع آخر محافظة الإسكندرية كواحدة من أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم في 2021.