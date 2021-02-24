سفير اليابان بالقاهرة: مصر تعد وجهة جذابة للاستثمار

أكد السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة أن اليابان عملت مع مصر من أجل اعادة تأهيل قناة السويس وتنفيذ أنشطة فعالة حول المنطقة مشيرًا إلى أن هناك شركات يابانية للاستثمار في منطقة قناة السويس.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن اليابان لديها الكثير من الاستثمارات المثمرة ضاربًا المثل بانتاج أحدى الشركات اليابانية الضفائر الكهربية للسيارات مشيرًا أن رئيس الوزراء زار مصنع الاسماعيلية العام الماضي لافتًا أن عدد العمال وصل لـ7000 مصري ويصدر انتاجه لأوروبا.

وأشار لوجود شركة نيسان ويعمل فيها أكثر من ألف مصري بالاضافة لكثير من الشركات اليابانية مؤكدًا أن مصر تعد وجهة جذابة للاستثمار مشددًا على أن الحكومة تعمل لتحسين مناخ الأعمال وأن الشركات اليابانية مهتمة بالاستثمار في مصر وأن اليابان بحاجة لمزيد من المحادثات والأفكار.

وأكد السفير الياباني أن هذا هو الوقت المناسب لتواجد المزيد من الشركات اليابانية في مصر مشددًا على وجود مناقشات جارية لزيادة الاستثمارات في مصر لافتًا أنهم ينتظروا قليلا بسبب فيروس كورونا مطالبا بتوفير الجانب المصري الظروف المثلى.

ولفت إلى أن الأرز الذي يزرع في مصر هو أرز يباني وتم جلبه في مصر عام 1917 وتم ادخاله بالتعاون مع اليابان مشيرًا أن مصر تفخر بكونها الاولى على مستوى العالم في انتاجية الأرز.

وأشار أن السوق الياباني مفتوح للبرتقال المصري منذ نوفمبر من العام الماضي لافتًا أنه ذهب لمزرعة وتسلق شجرة نخيل لتشجيع الناس ليكونوا أكثر اهتمامًا مشيرًا لوجود الفاكهة المجففة في الأسواق اليابانية بسبب التسويق الجاد والرقابة على الجودة.