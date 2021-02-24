التعليم: 14 طالبا وملاحظين بكل لجنة امتحانية لصفوف النقل بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة شددت على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة أثناء عقد امتحانات الترم الأول، والمزمع عقدها في 27 فبراير الحالي، لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب في الفصول، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنّه يممكن تسكين 14 طالبا وملاحظين بكل لجنة امتحانية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية المختلفة ستعقد في مواعيدها المحددة من 27 فبراير وحتى 11 مارس المقبل، مؤكدا أنّه لا يوجد قرار بإلغاء الامتحانات، وجميع المدارس على مستوى الجمهورية سيتم تعقيمها وتطهيرها، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وأضاف المصدر، أنّ هناك إجراءات مشددة سيتم تنفيذها قبل عقد الامتحانات، بينها قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وإلزام الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخول اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى توفير أدوات التعقيم بكل لجنة، لمحاصرة فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذكرت أنّ الطالب المتخوف من أداء امتحانات الدور الأول بسبب فيروس كورونا، عليه أن يقدم اعتذارا كتابيا بذلك للمدرسة التابع لها، ويتم امتحانه في الدور الثاني بنفس الدرجات، مشيرة إلى أنّها وضعت إمكانياتها المتاحة لعقد الامتحانات لتقييم الطلاب، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، مؤكدة أنّ فكرة إلغاء الامتحانات لم تعرض ولم نفكر بها على الإطلاق.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على عقد امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونية لطلاب الثانوية العامة في المنازل، حتى يتمكنوا من التعود على الشكل الجديد للامتحانات والتعامل على التابلت، وحل أي مشكلات تقنية تقابل الطلاب أثناء حل الأسئلة عبر التابلت، موضحا أنّ الامتحانات ستعقد في إبريل المقبل، والامتحانات التجريبية بدون درجات.

وأشار شوقي، لـ«الوطن»، إلى أنّ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، بعد تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا.

وأوضح أنّ جميع المدارس سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات وعودة الدراسة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية والامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.