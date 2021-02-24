العليا للفيروسات لـ«الوطن»: التدخين أساس كل السرطانات

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ التدخين ضار جدا بالصحة على الإنسان، مستنكرا ما تردد تأثير عن أنّ التدخين له فوائد متعددة: «كلام غير علم وليس له دليل من الصحة، والتدخين ليس له فوائد».

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنّ التدخين يسبب أمراض متعددة، والسيجارة الواحد تحتوي على 4 آلاف مادة مضرة بالصحة، كما أنّ أضرار «الشيشة» أكثر من السجائر.

وتابع حاتم، أنّ أبرز الأمراض التي يسببها التدخين، هي: سرطان البلعوم، الرئة، الغشاء البلوري، والمثانة البولية، فضلا عن أنّه يسبب «سدة رئوية مزمنة، وحساسية شعبية شديدة، وتهيج في الجيوب الأنفية».

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أنّ التدخين مسبب لنوع آخر من الإدمان، نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من النيكوتين، فضلا عن تأثيره على الجهاز العصبي، لافتا إلى أنّ التدخين لا يسبب فائدة واحدة لجسم الإنسان.

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين، بتجنب التدخين بصورة كبيرة خاصة المواطنين الذين يدخنون الشيشة في الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية، مؤكدا أنّه أحد الأسباب الرئيسية في نقل العدوى لفيروس كورونا.

وأكد أنّ التدخين بكل أنواعه يسبب أضرار متعددة ليس لمواطن بعينه، بل لجميع المواطنين، خاصة الأطفال والكبار والمرأة، وفي ظل أزمة كورونا، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة وغسل الأيدي دوريا بالماء والصابون والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.